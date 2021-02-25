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Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kadının olmadığı bir siyaset her zaman eksiktir. Ve başarıya asla erişilemez ” dedi.

ANTALYA 25.02.2021, 14:05
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Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kadının olmadığı bir siyaset her zaman eksiktir. Ve başarıya asla erişilemez ” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kadın Kolları kongresinde yeniden göreve seçilen Ayşe Keyik Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti. İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleriyle partinin toplantı salonunda bir araya gelen Tütüncü, kongre heyecanı yaşayan kadınlara yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Tütüncü’nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, “Hakan başkanım, her zaman destekleriyle bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor. Ama bugün burada olması, sizlerle tanışacak olması ne kadar kıymet ve önem verdiğini bize bir kez daha göstermiş oldu.”diye konuştu. Bu dönem de farklılıklar ve değişiklikler yaptıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bizim her kongre sürecimiz değişim, gelişim ve bayrağı daha yukarıya taşımak ile alakalı attığımız adımların olduğu bir süreç. Şimdiye kadar emek vermiş bütün arkadaşlarımızın başımızın tacı, her zaman başımızın üstünde yerleri var. Bu dönem genç arkadaşlarımıza da ağırlık vermeye çalıştık. Tecrübeyle yeni gelen arkadaşlarımızın heyecanını kaynaştırmak ve daha güçlü adımlar atmak için böyle bir girişimde bulunduk. Birlikte çok güzel adımlar atacağız“ diye konuştu.

“Kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de il ve ilçe teşkilat kongrelerinin tamamlanmış olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kongrelerin umut dolu ve heyecan dolu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Arkadaşlarımızın gözünde 2023 yılının umudunu, azmini ve kararlılığını gördüm. Bu sebepten dolayı bugün sizleri koşa koşa tebrik etmeye geldi. Her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade etmeye geldim. 2001 yılından beri bu güzel çatının altında hizmet yapmanın millete, memlekete güzel güzel işler yapmanın mutluluğunu yaşadık, yaşıyoruz ve inşallah inanıyorum ki daha büyük, daha güzel mutlulukları da birlikte ve beraber yaşayacağız.” diye konuştu. Kadın kollarına inanılmaz önem verdiğini de dile getiren Tütüncü, “Cumhurbaşkanımızın kadınları siyasetin öznesi haline getiren çabaları, gayretleri bence çok kıymetli ve çok önemlidir “dedi.

Cumhurbaşkanımız gençlerimize vizyon çiziyor

Başkan Tütüncü, konuşması sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Aya gideceğiz’ sözüne yapılan eleştirilere de değindi. Tütüncü, “Aslında orada ulusal uzay programı açıklandı. 10 yıllık bir eylem planı açıklandı. Hep birlikte ceketimizin önünü ilikleyip ayağa kalkıp, alkışlayacağımız yerde, ‘Bir aya gitmediğiniz kalmıştı’ gibi eleştiriler yapıldı. ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ ve ‘Uzaya Yolculuk’ adlı kitapların 1800’lü yıllarda yazıldı. O zaman ne uzay gemisi vardı. Ne de deniz altılar. Onlar çocuklarının kafalarına bambaşka bir dünya yüklediler. Bizde ‘Oyuncak Müzesi’ni yaptığımızda da ‘Bunlar oyuncaklarla mı oynuyorlar ‘ dediler. Ama bu oyuncaklar oyuncak değil… 1900’lü yılların başında Amerikalılar çocuklarına uzay gemisi diye bir oyuncak verdiler. Çocuklar oynadıkları uzay gemisiyle zihinlerinde uzaya gittiler. Dikkat edin! İlk uzay gemisini, yapan Amerikalılardır. O uzay gemisi çocukların ellerinde oynağı uzay gemisine benziyordu. Bu oyuncaklar müzemizde var. Japonlar robot diye bir oyuncak verdiler çocuklarının eline. Japonya’nın ilk robotu da o çocukların oynadığı oyuncağa benziyor. Adolf Hitler, işgalden önce kocaman oyuncak fabrikaları kurdurdu. Çocukların eline tanklar, askerler verildi. Hitler, Almanya’yı işgal etmeden önce çocukların kalplerini, dünyalarını, hayallerini işgal etti. İşte Türkiye’de bu hakikati ilk gören devlet adamı Turgut Özal oldu. 1989’da onun günlüğünün bir sayfasını getirip, koyduk Oyuncak Müzemize… Göz yaşlarınızı tutamazsınız. İşte! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin gençlerine, ülkesinin geleceğine bir vizyon çiziyor” dedi.

Türkiye’nin bir numaralı kadın kolları olacaksınız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda her zaman kadın kollarının yanında durmaya devam edeceğini yineleyerek, “ Ben inanıyorum ki Antalya kadın kolları, Türkiye’nin bir numaralı kadın kolları olacak. Yürüdüğünüz yolda arkanıza bakmayın. Çünkü ben daime yanı başınızda olacağım. Kadının olmadığı bir siyaset her zaman eksiktir. Ve başarıya asla erişemez. Siyasette insanlar için yapıldığına göre o zaman siyasetin içinde kadınlar da yerini alacak. Onlarda kendi zarafet ve nezaketleri ile anne şefkatiyle siyasete bir derinlik, bir güzellik, bir incelik kazandıracak. Erkeklerde onlarla birlik, beraberce yol yürüyecek ” diye konuştu.

Koordinasyon merkezi olan tek belediyeyiz

Belediye olarak kadınlara yönelik yaptıkları çok önemli çalışmalar olduğunu da hatırlatan Tütüncü, “Antalya’da Kadın Koordinasyon Merkezi olan tek belediye Kepez Belediyesi’dir. Kadın Koordinasyon Merkezi şu an çok önemli sosyal projelere imza atıyor. Sağlıktan ev ekonomisine, çocuk gelişimden evlilik okullarına kadar birçok bilinmesi gereken çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı ilerleyen süreçte sizlere anlatacağız. Hepimiz hep birlikte 2023 zaferi için gayretle çalışacağız. Hepinizi çok seviyorum“ ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları üyelerine bir kez daha başarı dileklerini ileten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınlara da kırmızı gül hediye etti. Ziyarete Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’da katıldı.
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