Tütüncü, depremzedelerle birlikte magnet yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’da misafir edilen depremzede ailelerle beraber magnet yaptı. Tütüncü, geliri etkinliğe katılan depremzede kadınlara verilen magnetlerden 500 tane satın aldı.

Üreten kadınlara destek olmak amacıyla önemli projeler yürüten Çiğdem Çiçekleri Kooperatifi, Antalya’da misafir edilen depremzede aileler içinde proje geliştirdi. Kepez Belediyesi’nin desteklediği proje bünyesinde depremzede kadınlar bir araya gelerek magnet üretti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, üreten kadınları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Tütüncü, kooperatif Başkanı Çiğdem Bal ve yönetimini depremzede ailelere moral ve motivasyon için düzenledikleri projeler için teşekkür etti. Başkan Tütüncü, depremzede ailelerle konuştu, çocukları sevdi. Magnet yapımını öğrenen Başkan Tütüncü de, Çiğdem Bal ile beraber magnet yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gelirinin etkinliğe katılan depremzede kadınlara verileceği magnetlerden 500 tane satın aldı.