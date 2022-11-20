Tütüncü, “Belediyeyi mahallelere taşıyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarların mahalleleri ile ilgili isteklerini yerinde dinliyor. Başkan Tütüncü, belediye bürokratlarını da anında telefonla arayarak, taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi konusunda talimat veriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtar ziyaretleri çerçevesinde geçtiğimiz gün bir günde ilçesindeki 5 mahalle muhtarını makamında ziyaret etti. Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu, Gaziler Mahalle Muhtarı Yıldıray Bakay, Varsak Menderes Mahallesi Muhtarı Yılmaz Dursun, Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz, Odabaşı Mahallesi Muhtarı Ahmet Batu’yu ziyaret etti. Mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, mahalledeki belediyecilik hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Başkan Tütüncü, “Biz belediyeyi mahallelerimize götürüyoruz. Allah’ımıza çok şükür bugüne kadar hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. “ dedi.Muhtarlık ziyaretlerinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.