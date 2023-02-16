Tütüncü, Antalya’ya gelen depremzedeleri ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Antalya’ya gelen depremzedeleri ziyaret ederek, “Bugünleri hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’a gelen depremzedeler, kentlerdeki otellere, kamuya ait misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi. Bazı depremzedelerde Antalya’daki akrabalarına misafir oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Antalya’nın misafir ettiği depremzede aileleri ziyaret etti.

Tütüncü, ilk önce Malatya’da yaşamını yitiren Güzelçiftçi çifti için okunan mevlide katıldı, ardından da Antalya’daki depremzede aileleri gezerek, acılarını paylaştı. Deprem mağduru olan şehit annesi Müşfika Avcı’yı da ziyaret eden Başkan Tütüncü, elini öperek, “Anacığım. Var mı benden bir isteğin?” diye sordu. Şehit Annesi Müşfika Avcı, Başkan Tütüncü’nün kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Tütüncü, deprem felaketini Hatay’da yaşayan ve misafir edildikleri Antalya’da bebekleri olan Özer çiftini de ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tütüncü, Güneş bebeği kucağına alarak, sevdi. Tütüncü, “Maşallah. Rabbim analı babalı büyütsün“ dedi. “Bu felaketin yaralarını hep beraber saracağız” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Acımız, kederimiz tarifsiz. Milletçe el ele verip bu zor günleri de aşacağız” dedi.