Turunç Masa Ağustos’ta 12 bin başvuru aldı

Mobil uygulama, çağrı merkezi gibi kanallarla vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini toplayan, Turunç Masa’yla ilçeye hizmet sunan Muratpaşa Belediyesi, Ağustos’ta 12 bin 95 başvuru aldı. Bu başvuruların 11 bin 731’i Muratpaşalıların belediyeye gelmelerine gerek dahi kalmadan gerçekleşti.

Aralık 2014’ten bugüne çalışmalarını sürdüren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekip, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan bir iletişim kanalı olarak hizmet veriyor.

Turunç Masa’nın 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, sadece Ağustos ayında 16 bin 876 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezinin her 2.5 dakikada bir telefonu çalarken çağrıların 9 bin 742’si kayıt altına alınıp gereği yapılmak üzere Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimlerine gönderildi.

Ağustos ayında alınan 12 bin 95 başvurunun yüzde 80.6’sı çağrı merkezi üzerinden gerçekleşirken, bin 983 başvuru web, mail ve sosyal medya gibi araçlar üzerinden alındı. 364 başvurusu ise Muratpaşa Belediyesi’nin hemen girişinde yer alan başvuru masası aracılığıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 pandemisinde gelinen aşamada ilçe sakinlerinin, zorunlu haller dışında, iş ve işlemlerini belediye hizmet binasına gelmeden belediyenin web sitesi, mobil uygulama ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla yapmaları yönünde çağrısını yineledi. Ağustos’tta belediye ulaşan 12 bin 95 başvurunun yüzde 97’sinin hiç belediyeye gelmeden kayıt altına alındığını belirten Başkan Uysal, bu durumun devamlılığını sağlamak durumunda olduklarının altını çizdi