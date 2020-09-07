Turunç Masa Ağustos’ta 12 bin başvuru aldı
MOBİL UYGULAMA, ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ KANALLARLA VATANDAŞLARIN İSTEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİ TOPLAYAN, TURUNÇ MASA’YLA İLÇEYE HİZMET SUNAN MURATPAŞA BELEDİYESİ, AĞUSTOS’TA 12 BİN 95 BAŞVURU ALDI. BU BAŞVURULARIN 11 BİN 731’İ MURATPAŞALILARIN BELEDİYEYE GELMELERİNE GEREK DAHİ KALMADAN GERÇEKLEŞTİ.
Mobil uygulama, çağrı merkezi gibi kanallarla vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini toplayan, Turunç Masa’yla ilçeye hizmet sunan Muratpaşa Belediyesi, Ağustos’ta 12 bin 95 başvuru aldı. Bu başvuruların 11 bin 731’i Muratpaşalıların belediyeye gelmelerine gerek dahi kalmadan gerçekleşti.
Aralık 2014’ten bugüne çalışmalarını sürdüren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekip, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan bir iletişim kanalı olarak hizmet veriyor.
Turunç Masa’nın 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, sadece Ağustos ayında 16 bin 876 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezinin her 2.5 dakikada bir telefonu çalarken çağrıların 9 bin 742’si kayıt altına alınıp gereği yapılmak üzere Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimlerine gönderildi.
Ağustos ayında alınan 12 bin 95 başvurunun yüzde 80.6’sı çağrı merkezi üzerinden gerçekleşirken, bin 983 başvuru web, mail ve sosyal medya gibi araçlar üzerinden alındı. 364 başvurusu ise Muratpaşa Belediyesi’nin hemen girişinde yer alan başvuru masası aracılığıyla gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 pandemisinde gelinen aşamada ilçe sakinlerinin, zorunlu haller dışında, iş ve işlemlerini belediye hizmet binasına gelmeden belediyenin web sitesi, mobil uygulama ve 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi aracılığıyla yapmaları yönünde çağrısını yineledi. Ağustos’tta belediye ulaşan 12 bin 95 başvurunun yüzde 97’sinin hiç belediyeye gelmeden kayıt altına alındığını belirten Başkan Uysal, bu durumun devamlılığını sağlamak durumunda olduklarının altını çizdi
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25