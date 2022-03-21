Türk’ün bayramı Nevruz Alanya’da coşkuyla kutlandı

Atatürk Anıtı önünde kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, İskele Şelale önünde devam etti. Nevruz Bayramı kutlamalarına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Devletleri devlet yapan gelenek, görenek ve kültürleridir”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasında Nevruz’un 3 bin yıldır Türk Dünyası’nın bayramı olduğunu vurgulayarak “Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar Türk Dünyası tarafından kutlanmakta olan; yeni yıl, yeni gün anlamına gelen Nevruz; Ergenekon’dan çıkışı simgelerken aynı zamanda Diriliş ve Uyanış anlamları da taşır. Nevruz, geniş Türk coğrafyasında; baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olarak yüzyıllardır devam eden, ortak bir kültür zenginliğidir. Devletleri devlet yapan gelenek görenek ve kültürleridir. Kendi kültürüne sahip çıkmayan devletlerin ayakta kalma imkanı yoktur. Nevruz Bayramı da 3 Bin yıldır Türk’ün Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

“Türk’ün bayramı Nevruz kutlu olsun”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Nevruz’un tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyerek “21 Mart tarihinde kutlanan Nevruz Bayramı şehrimizde yaşayan yerleşik Azerbaycan, Kazakistan ve İranlı kardeşlerimizle birlikte bu yıl da kutlamak üzere bir araya geldik. Baharın ve güzelliklerin müjdecisi olan Nevruz Bayramı’nızı kutluyorum. Tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini, aramızdaki kardeşlik, birlik ve beraberliği arttırmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bugün kardeşliğin günü”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ardından kürsüye gelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Bugün Nevruz. Bugün hep birlikte olma günü. Bugün barışın, yeniden başlangıcın, umudun, dayanışmanın, kardeşliğin günü. Nevruz Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

“Nevruz ateşinden atlandı demirler dövüldü”

Açılış konuşmalarının ardından kutlamalar şiir okunması, yerleşik yabancıların sergilediği dans gösterileri ve şarkılarla devam etti. Ardından öğrenciler meydanda portakal soyma, çuval yarışı, portakal toplama, simit yeme ve balon patlatma yarışmalarıyla doyası eğlendi. Kazananlar, Alanya Belediyesi tarafından verilen çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. İskele Şelale meydanındaki kutlamalar, Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın Mehter Marşı ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Başkan Yücel ve protokol üyeleri meydanda yakılan Nevruz Ateşi’nin üzerinden atladı, demir dövdü.

“Tavuklu pilav ikramı”

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyeleriyle birlikte alanda açılan stantları ziyaret etti. Yerleşik olarak Alanya’da yaşayan Azerbaycan, Kazakistan ve İranlı Türklerin açtıkları stantlarda yöresel lezzetler ikram edildi. Ardından Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer alandaki misafirlere tavuklu pilav ve ayran ikram etti. İskele Şelale meydanındaki kutlamalar, çeşitli yarışmalarla gün boyu devam ederken Alanyalılar Nevruz Bayramı’nı coşkuyla kutladı.