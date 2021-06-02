Türkü Türkü Türkiye’m sanatseverlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "Türkü Türkü Türkiye’m" konseri düzenlendi. Konser, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile ABB TV ekranlarında vatandaşlarla buluştu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti tarafından hazırlanan konser pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki THM İcra Heyeti tarafından, Türkiye’nin 7 bölgesinden; Ayvaz Güzellemesi, Çiçekten Harman Olmaz, Maden Dağı Dumandır, Yeni Kapıda Atlılar, Kayadibi Mum Dirsek, Osman Aga, Müdür Beyin Yeşil Kürkü gibi birbirinden güzel türküler seslendirildi.

“Konser sonunda sürpriz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin de konserde "Kışlalar Doldu Bugün" isimli uzun havayı ve "Fincanın Etrafı Yeşil" isimli türküyü seslendirerek, sürpriz yaptı. Konser sonunda sanatseverlere seslenen Bilgin, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, sanata ve sanatçıya büyük önem vermektedir. Bugün türkü dostlarımızı memleketimizin farklı köşelerine götürdüğümüze inanıyorum. Her bölgesi ayrı bir renk ayrı bir kültür barındıran ülkemizin kültürel zenginliğini aktarmaya çalıştık” dedi.