Türksat 4B uydusu BİLİMFEST’te

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Bilim Merkezi’nde 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği BilimFest, ziyaretçilerini Türksat 4B uydusuyla buluşturacak.

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını aralıyor. Dokumapark’ta 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek BilimFest, Antalyalıları bilim ve teknolojiyle buluşturacak. BilimFest’te, Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Türksat’ta yerini alacak. Kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Türksat, 4B uydusunu ziyaretçilere tanıtacak.