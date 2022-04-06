Türkler’de parke yol çalışmasında sona gelindi

Alanya’nın batı mahallelerinde 2022 yılı için ihale edilen 28 bin metrekare parke yol yapımının Türkler Mahallesindeki kısmında sona yaklaşıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Konaklı ve Payallar Mahallesi’nde kaldırım ve parke çalışmasını tamamlayan ekipler, Türkler Mahallesi’nde 12 bin metrekare parke yol için çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılı içinde 30 bin metrekare parke işi yaptıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu yıl için batı bölgelerimizde 28 bin metrekare parke yol yapmayı hedefliyoruz. Konaklı ve Payallar Mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Şu an Türkler Mahallesi’nde parke yol çalışması sürüyor. Büyük ölçüde çalışmaların sonuna gelindi. Çok kısa sürede turizm bölgemize yakışan modern bir caddeyi halkımıza kazandırmış olacağız” dedi.