Türkiye’ye örnek proje şekillenmeye başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşaatına başlanan Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Sokak hayvanlarına modern ve konforlu bir ortamda bakım sağlayacak merkezin inşaatında betonarmesi tamamlanan bölümlerde duvar örme işleri başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya Avrupa standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor. İnşaatı hızla devam eden proje tamamlandığında sahipsiz sokak hayvanları doğa ile iç içe muhteşem bir merkezde modern koşullarda yaşamlarını sürdürecek.

84 bin metrekarelik alan üzerine kurulu

Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi yaklaşık 1162 köpek, 732 kedi kapasiteli olacak. Yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon 500 bin lira olan proje Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi alınan 84 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Alanın 42 bin metrekaresi inşaat sahası, 6 bin metrekare kapalı alan ve geri kalan alan rezerv alanı olarak kullanılacak.

Proje şekillenmeye başladı

Modern ve yüksek standartlara sahip olması planlan merkezin inşaat sahası yaklaşık 1150 metre duvarla çevrilerek panel çit uygulaması tamamlandı. İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü projede, güvenlik binası, personel binası ve ön kayıt acil binalarının betonarme imalatları tamamlandı. Karantina binasının temeli, klinik binasının temeli ve 1. Kat kolonlarının betonarmesi yapıldı. Ayrıca kedi evi grobetonu, mama deposunun temel izolasyonu ve koruma betonu atıldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği projede, betonarmesi tamamlanan yapıların duvar imalatları başlayacak.

Türkiye’ye örnek olacak, Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alıyor.