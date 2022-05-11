Türkiye’nin ilk Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı

Türkiye’nin ilk tarım fuarı ‘Hasyurt Tarım Fuarı’, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada Antalya’nın yer aldığını belirterek “Tüm olumsuzluklara rağmen üretim için yaptığınız fedakarlık nedeniyle sizlere teşekkür ediyor ve gurur duyuyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve diğer paydaşların desteğiyle “Eski yerinde yeni yüzüyle” mottosuyla bu yıl 11-14 Mayıs’ta Finike’de düzenlenecek olan, Hasyurt Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra 25’inci kez kapılarını ziyarete açtı.

“Tarımın kalkınması için çalışıyoruz”

Hasyurt Tarım Fuarı açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan, son olarak 2014 yılında 24’üncüsü düzenlenen ve 7 yıldır yapılmayan Hasyurt Tarım Fuarını 25’ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek tarımın kalkınması için çalıştıklarını söyledi. Tarımın başkenti Antalya’da ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma ivme kazandıran fuarların yapılmasını önemsediklerini anlatan Başkan Böcek, “Çiftçi kardeşlerimin tarımdaki gelişmeleri yakından takip etmesini ve kendilerini geliştirmelerini önemsiyorum. Bu fuarımızda da tarım konusundaki uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Fuarımızda; tohum, fide, gübre ve seracılık alanında değer üreten 70’in üzerinde firmamız 4 gün boyunca tek çatı altında sizlerle birlikte olacak. Çiftçilerimiz yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, tarımsal teknolojilerle tanışma ve kullandıkları ekipmanları kıyaslama fırsatı bulacaktır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kuracaklar” dedi.

“Verimli toprakları ekonomik değere dönüştürüyoruz”

Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde Antalya’nın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Böcek, “Ürettiğimizi marka haline getirmeli, tanıtmalı ve pazarlamalıyız. Finikeli, Kumlucalı, Demreli, Kaşlı, Elmalılı hemşerilerim olarak yöremizi bir seracılık merkezi haline getirdiniz. Bu bölgede tarımsal faaliyette bulunan 100 binin üzerinde vatandaşımız vardır. Antalya nüfusunun yarısı tarımla geçinmektedir. Allah’ın bize bahşettiği bu verimli toprakları ve iklim avantajımızı ekonomik bir değere dönüştürüyoruz. Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada olan Antalya’mız tarımda da ülkemizin yüzde 50’ye yakın ihtiyacını karşılamaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyemize ait 21 halimizde, 995 komisyoncumuz ve 905 tüccarımızla tarım sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Çiftçilerin verdikleri mücadeleyi bildiğini belirten Başkan Böcek, “Ben de sizler gibi narenciye bahçesi olan, cam seralardan gelmiş bir kardeşiniz olarak sizlerin çektiği zorlukları ve üretim için verdiğiniz mücadeleyi çok iyi biliyorum. Gittiğim her yerde tarımla uğraşan ve kırsalda yaşayan siz hemşerilerimle bağda, bahçede, serada, tarlada, yaylalarda bir araya geliyorum. 31 Mart seçimlerinde “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” diyerek sizlere destek vereceğime söz vermiştim. Sizler de oylarınızla beni bağrınıza bastınız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yerelden kalkınacağız ve birlikte başaracağız demiştim. Ne söz verdiysek tıkır tıkır çalışıp, teker teker yapmaya, Antalya’mıza gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Fuar yaşatılmalı”

Finike Kaymakamı Zafer Sağ ise, 7 yıl aradan sonra düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı’nın Türkiye’nin ilk fuarı olmasından dolayı öneminin büyük olduğunu belirterek, “Bu nedenle yaşatılmalı, devam ettirilmeli. İlçemiz örtü altı sebze, nar ve turunç üretimi ile Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam edecektir” diye konuştu.

“Fuar tarımın buluşma noktası olacak”

Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, Türkiye’nin ilk tarım fuarını uluslararası alana taşıma hedefinde olduklarını söylerken, “Tarımdaki yenilikler, tarımdaki gelişmeler gerek akademik kadrolar gerek konusunda uzman ekonomist ve sektör paydaşlarıyla fuarda gündeme gelecek. Hasyurt Tarım Fuarı tarımın buluşma noktası olacak” diye konuştu.

“Bölge tarımını canlandıracak”

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay, Batı Akdeniz’in dünyanın en sağlıklı yaş sebzesini ürettiğini belirterek, fuarın bölge tarımını canlandıracağına inandığını belirterek, “Tüm paydaşlarımızla birlikte bu fuarımızı ilerleyen yıllarda da tüm dünyada önemli bir noktaya taşıyacağız” dedi.

“Bölgemizin marka değeri artacak”

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ise fuarı uluslararası alana taşıyarak seracılık ve narenciyenin merkezi olan Batı Akdeniz bölgesini daha iyi tanınır hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Ürünlerimizi dünya pazarındaki marka değerini artırarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Fuara başlatan ve devam ettirenlere plaket”

Açılış konuşmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Kaymakamı Fatih Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, fuarı başlatan ve bugüne kadar gelmesine katkı koyan Adem Gökyar, Mehmet Aksoy adına Salih Aksoy, Muammer Genç, Mehmet Emin Turgut, Niyazi Dumrul, Mehmet Ünal, merhum Mahmut Esen adına kardeşi Ramazan Esen’e plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından tüm protokol üyeleri ve paydaşlar toplu fotoğraf çektirip açılış kurdelesini keserek fuarı ziyarete açtı. Başkan Böcek, protokol üyeleriyle birlikte Hasyurt Tarım Fuarında, stantları tek tek ziyaret ederek hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diledi. Başkan Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret etti. Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“Tohumdan gübreye”

6 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar birçok sektörden katılımcılar yer alıyor. Girişin ücretsiz olduğu fuarı ziyaret edecek olan çiftçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, katılımcı ve firmalar ile gerçekleştirecekleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık bulacak, kullandıkları marka ve ürünler haricinde rakip marka ve ürünleri de görerek kıyaslayacak, yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak, ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatı bulacak.

“Dolu dolu fuar”

Fuar çerçevesinde birçok etkinlik düzenlenecek. Uluslararası “Batı Antalya’da Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Turunçgil Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası” paneli düzenlenecek olan fuarda, “Söz Çiftçide” programında üreticiler sorun ve taleplerini anlatacak. “Tarımda Finansman ve Ziraat Bankası Kredi Uygulamaları” başlıklı bilgilendirme toplantısının düzenleneceği fuarda, çiftçi ailelere yönelik ödüllü bilgi yarışması yapılacak. Fuara katılacak olan büyükşehir belediyelerinin tarım daire başkanları, tarım ve belediye ilişkisini değerlendirecek. Fuarda, tarımla ilgili çok sayıda panel ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşecek, konser ve ödül töreni düzenlenecek.

Törene, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, protokol üyeleri, akademisyenler, tüccarlar, üreticiler, komisyoncular, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.