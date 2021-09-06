Türkiye’nin dört bir yanından gelen Uno tutkunları Antalya’da buluştu

Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu DokumaPark’ta ‘Uno Fest 2021’ düzenlendi. Tutkunları bir araya getiren buluşmada modifiye, desibel ve orijinal Uno’lar seçildi.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki Uno tutkunları DokumaPark’ta buluştu. Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle düzenlenen ‘Uno Fest 2021’ etkinliği Cumartesi günü kamp çadırı ile başladı. Etkinlik Pazar günü Modifiye Güzellik Yarışması, Desibel Yarışması ve Orijinallik Yarışmaları ile renkli görüntülere sahne oldu. Unu tutkunlarının heyecanına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de ortak oldu. Başkan Tütüncü, Türkiye’nin dört bir tarafından ‘Uno Fest 2021’ etkinliğine katılan araçları inceledi.

“Güzel bir festival oldu”

Uno severlerin pandemi nedeniyle bu festivali uzun süredir beklediklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Beklediğimize değdi. Konserlerle, dostluğumuzu pekiştiren güzelliklerle burada iki gün güzel bir etkinlik gerçekleşti. Hakikaten son derece güzel bir festival oldu. Kepez Belediyesi, gençlerin ilgi duyduğu alanlara çok özel bir katkı vermek için kendisiyle yarışıyor. Çünkü arabaların, çeşitli hobi dallarının özelinde kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine yaklaştırıyor, sevgimizi yüceltiyor, kardeşliğimizi derinleştiriyor. İşte ihtiyaç duyduğumuz en önemli şeyde bu olduğuna göre biz bunlara çok önem veriyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından kardeşlerimiz bu festival için geldi” şeklinde konuştu.

“Uno’lar yarıştı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından festival pastası kesilerek, katılımcılara ikram edildi. Orijinallik Yarışması ödülü Konya’dan katılım sağlayan Mustafa Gerçekerin, Desibel Yarışması birincilik ödülü Sivas’tan Ahmet Can ve Modifiye Güzellik Yarışması ödülü de Ankara’dan Cem Sarıkaya’nın oldu.