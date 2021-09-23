Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın kooperatifleri Kepez’de buluşuyor

Kepez Belediyesi’nin, Türkiye’nin dört bir tarafında kadınlar tarafından kurulan kooperatifleri buluşturacağı ‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’, 1 Ekim-10 Ekim tarihleri arasında DokumaPark’ta düzenlenecek.

Kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirerek, el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadın girişimciler Kepez’de buluşuyor. Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’, 1 Ekim’de başlıyor. Türkiye’nin dört bir tarafından 41 kadın kooperatifinin katılacağı festival, Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta düzenlenecek. Kadın girişimcileri bir araya getirecek festival, kadın kooperatiflerine hem el emeklerini kazanca dönüştürme, hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak. Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali için bir etkinlik tablosu hazırladı. DokumaPark’ta 10 gün sürecek festival, konserler, söyleşiler ve workshoplarla renklenecek. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde, uzman eşliğinde aromatik bitkiler konusunda da seminerler verilecek.