Türkiye Off-Road Şampiyonası Dokumapark’ta

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın Clause Tohum Seyirci Etabı DokumaPark’ta gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesi’nin destekleri, Antalya Off-Road Motor Sporları Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası heyecanla sürüyor. 25 Mart Cuma günü Konyaaltı Kent Meydanı’ndan start alan yarışlar, 26 Mart Cumartesi günü Varsak’ta Dedeoğlu Orman etabı ile devam etti. Orman etabında 25 yarışçı dakikalar ile mücadele ederek, günün sonunda 7.50 kilometrelik etabı tamamladı. Heyecanlı yarışların ikinci gününde Dokuma Park’da Clause Tohum Seyirci Etabı gerçekleştiriliyor. Dokumapark’taki zorlu yarışlarda sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Yarış pistindeki çamurlu parkurlar, off-road pilotlarına zor anlar yaşatıyor. Keyifli yarışları, off-road tutkunları da büyük bir heyecanla izliyor.

Dokuma Park’taki Clause Tohum Seyirci Etabının ardından, günün sonunda Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile yarışlar son bulacak.