Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı’nın annesi son yolcuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 103 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’nın annesi son yolcuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede 103 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’nın annesi son yolcuğuna uğurlandı.
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’nın annesi Sabiha Yardımcı (103) bir süredir Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Yardımcı bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sabiha Yardımcı için Muratpaşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törede Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından helallik alınan cenaze, Uncalı Mezarlığında toprağa verildi.
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