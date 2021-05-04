Türkiye İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı HayatPark kortlarında

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı sporcularıyla antrenman yaptıkları HayatPark’ta bir araya gelerek başarı diledi.

19-26 Haziran tarihinde Yunanistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı, hazırlık kampını Antalya’da sürdürüyor. Kamp sürecinde Konyaaltı Belediyesi, İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı’na, HayatPark’taki tenis kortlarını açtı. İşitme Engelliler Tenis Milli Takım antrenörü Hilal Şöhret eşliğinde 7 sporcu antrenmanlarını HayatPark’ta sürdürüyor.

“Kortlarımızın kapısı sizlere her zaman açık”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı’nı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Sporculara başarılar dileyen Başkan Semih Esen, “Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kortlarımızın kapısı sizlere her zaman açıktır. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. İnşallah şampiyonadan madalyalar ile dönersiniz” dedi.