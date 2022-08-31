Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı açılıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in adını verdiği Meydankavağı Mahallesi’ndeki parkın açılışı 2 Eylül Cuma saat 18.30’da gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısında 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel adının Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik parka verilmesini oybirliğiyle kabul etti. Meclis kararının ardından parkta başlayan yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlandı ve açılışa hazır hale geldi. Perge Bulvarı 1598 Sokak’ta bulunan parkın açılışı, 2 Eylül Cuma saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Demirel heykeli de yer alıyor

İçinde çocuk oyun grupları, spor sahası bulunan parkta merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in heykeli de yer alıyor. Demirel’in şapkasıyla vatandaşları selamlamasının tasvir edildiği heykel, heykeltıraşlar Yılmaz Aras, Kemalettin Okudur, İsa Yılmaz tarafından yapıldı. Heykel, kaidesiyle birlikte 3 metre 66 santimetre yüksekliğe sahip. Kaidede Demirel’in şu sözleri yer alıyor: “Eğer bana ‘Cumhuriyet nedir?’ diye sorarsanız, bize cevabım şudur: Cumhuriyet benim işte. İslamköy’den çıkmış bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet budur. Bunu Büyük Atatürk’e borçluyuz.”

Genel başkanlar davet edildi

Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta içi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret ederek açılışa davet etti. Ziyarette Türkiye’nin ve Antalya’nın siyasi ve sosyo-ekonomik durumunu hakkında değerlendirmeler de yapıldı. Başkan Uysal, ayrıca, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı da makamında ziyaret etti ve açılışa davet etti. Ayrıca, Millet İttifakı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da açılışa Başkan Uysal imzasıyla davet edildi.