Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) sponsorluğunda gerçekleşen "Türkiye Arıcılık Ödülleri" sahiplerini buldu. Arıcılık sektöründe Türkiye’nin en prestijli ödülleri olarak anılan "Türkiye Arıcılık Ödülleri" ülkenin dört bir yanındaki arıcıları bir araya getirdi. Geliştirdikleri arı ürünleri ile 3 ödül alan BEE’O Propolis, inovasyon kategorisindeki ödülleri topladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği sponsorluğunda 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde; kişi, kurum ve sektör temsilcilerine, ülke arıcılık sektörüne katkılarından dolayı teşekkür edilerek TAB’ın özel tasarımı olan arı heykeli verildi.

Arıcılık sektöründe Türkiye’nin en prestijli ödülleri olarak anılan "Türkiye Arıcılık Ödülleri", ülkenin dört bir yanından arıcıları bir araya getirdi. Geliştirdikleri arı ürünleri ile 3 ödül alan BEE’O Propolis, inovasyon kategorisindeki tüm ödülleri topladı. Kongre çerçevesinde düzenlenen inovasyon yarışmasında; arı ürünleri arasından BEE’O Shot ailesinin yeni üyesi BEE’O kolajen shot propolis altın madalya ve BEE’O yoğun bakım kremi gümüş madalya, BEE’O D3+K2 vitaminli propolis bronz madalya ödülüne layık görüldü.

"Arıcılarımıza ekipman ve malzeme desteği sağlayarak, arı ürünlerinin üretimini destekliyoruz"

3 farklı inovatif ürünle ödüllere layık görülen başarılı kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin dört bir yanında arı ürünleri üretebilecek arıcılarla buluşuyoruz ve arılığı kontrol ediyoruz. Arılığın, temiz su kaynaklarının bulunduğu yerlerde, çevresinde atık ve fabrikaların olmadığı, yoldan uzak ve pestisit kullanılmayan alanlarda olup olmadığına dikkat ediyoruz. Böylelikle, üretilen arı ürünlerinin kalitesi en üst seviyede korunmuş oluyor. Bunun yanında, tasarladığımız bu model, hem dünyamız için kritik değere sahip arılarımızı, hem de ürün satabilme kaygısı taşıyan arıcılarımızı koruması bakımından önemli bir iyi üretim tekniğidir. Çünkü arıcılarımız, en baştan ürününü satabilme garantisi ile ailemizin bir parçası haline geliyor, böylece üretimde yüksek kaliteden ödün vermiyoruz. Ailemizin bir parçası olan arıcılarımıza ekipman ve malzeme desteği sağlayarak, arı ürünlerinin üretimini destekliyoruz" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede ödül alan diğer isimler ise, "Arıcılık Sektörüne Katkı Sunanlar" kategorisinde emekli hocalar Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. Dr. Kadriye Sorkun ve Prof. Dr. Nevzat Artık, "Arıcılığa Hizmet Verenler" kategorisinde Ahmet İnci ve Alim Tutar, "Emekli Birlik Başkanları" kategorisinde Zekeriya Aydın (Trabzon), Selahattin Güney (Zonguldak) ve Fevzi Civaoğlu (Rize), "Arıcılıkta Hizmet Ödülleri (Yurt dışı ve Yurt içi Yarışmalarda Ödül Alanlar/Sektörde Farkındalık Oluşturanlar)" kategorisinde Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Halit Çelebi, Alper Kuyucu ve Mücdettin Çakan, "Kadın Arıcılar" kategorisinde Sibel Utlu, "Yaşlı Arıcılar" kategorisinde Murat Muslu, "Engelli Arıcılar" kategorisinde Ramazan Aydoğan, "Medya Sektöründe Arıcılığa Katkı Sunanlar" kategorisinde İsmail Uğural ve Celal Toprak, "Kamu Kuruluşları" kategorisinde Bu Toprağın Sesi programı (TRT), "İnovasyon Ödülleri, Arıcılık Ürünleri" kategorisinde birincilik Apimaye-Yasaeng arı sütü seti, ikincilik Mustafa Köseoğlu-Demonte Kovan, üçüncülük Apimaye-sır alma kutusunun olurken, "Arı Ürünleri" kategorisinde BEE’O kolajen shot propolis, yoğun bakım kremi ve D3+K2 vitaminli propolis ile ilk üç sırayı aldı.

"Yönetim Geliştirme" kategorisinde arı ipeği üretimi ile Prof. Dr. Oktay Yıldız birinci, oğul yakalama aparatı ile Apimaye ikinci, yaban arası yakalama düzeneği ile de yine Apimaye üçüncülük kazandı.

Bal Yarışması Ödülleri’nde, Monofloral Bal Yarışması’nın birinci Sabahatdin Yaraşlıoğlu, ikinci Tamer Topal ve üçüncü Kurtuluş Çardak olurken; Polifloral Bal Yarışması’nda birinci Abdulmuttalip Aydın, ikinci Gürsel Yasan, üçüncü Çağlar Çardak, Çam ve Diğer Salgı Balı Yarışması’nda da birinci Süleyman Öner, ikinci Arzu Tulin Efe ve üçüncü Hasan Karayiğit oldu.

En Güzel Tasarım ve Jüri Özel Ödülü ise Abdulmuttalip Aydın’a verildi.