Türkiye Aile Destekleri Programı ücretleri hesaplara aktarıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi’nde ’Türkiye Aile Destekleri Programı’ndan yararlanan bin 74 vatandaşa 1 milyon 439 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Gazipaşa’da 1 Temmuz 2022’de başlayan “Türkiye Aile Destekleri Programı”ndan yararlanan vatandaşların ücretleri hesaplarına aktarıldı. Program bünyesinde bin 74 vatandaşa 1 milyon 439 bin 500 TL ödeme yapıldı. Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, “İlçemizde 01 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Türkiye Aile Destekleri Programı bünyesinde 2 bin 459 kişi başvuru yapmış olup, E-Devlet kapısı aracılığı ile ve vakfımıza şahsen yapılan başvurular sonucunda bin 74 vatandaşımızın başvurusu uygun görülmüştür. 2022 yılı Aralık ayı dönemi Türkiye Aile Destekleri Programı hak sahipleri için 1 milyon 439 bin 500 TL değerinde tutar vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmıştır” dedi.