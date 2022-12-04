Türk satrancının şampiyonu belli oldu

Antalya’da düzenlenen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi. Toplamda 225 bin TL ödülün dağıtıldığı turnuvada GM Mustafa Yılmaz şampiyon oldu. Büyük ustaların zorlu mücadelesine sahne olan Şampiyonada GM Mert Yılmazyerli ikinci, FM (FIDE Ustası) Hüseyin Can Ağdelen ise üçüncü oldu.

GÜRİŞ Holding sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonada FM Alparslan Işık dördüncü, CM Efe Metehan Yavuz beşinci, FM Eray Kılıç altıncı, IM (Uluslararası Usta) Ege Köksal yedinci, FM Okan Özsakallıoğlu sekizinci, CM (Usta Adayı) Şiar Yaran dokuzuncu ve WFM (Kadın FIDE Ustası) Yulia Gökbulut ise onuncu oldu.

Şampiyonanın ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Mirage Park Otel Müdürü İbrahim Taşkın, FM Adil Feridun Öney ve sporcular katıldı.

“Türk Satrancı sponsorları ile daha da güçlü”

Törende konuşma yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Türkiye Satranç Şampiyonası 5’inci kez Güriş Holding’in desteğiyle gerçekleşti. Bu başarılı şampiyonada bizi yalnız bırakmayan ve böylesine güzel bir ortamı bizim için hazırlayan kıymetli sponsorlarımıza teşekkür etmek isterim. Onların desteği bizler için çok değerli. Türk satrancı sponsorları ile daha da güçlü. Türkiye Şampiyonasının her yıl eski şampiyonlar adına düzenliyoruz. Bu yıl da şampiyonamızı bizleri kapanış törenimizde de yalnız bırakmayan değerli FM Feridun Öney adına gerçekleştirdik. Kendisine Türk satrancına verdiği destek ve katkı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bir kez daha teşekkür ederiz. Ülkemizin en güçlü sporcularının mücadele verdiği Türkiye Satranç Şampiyonasında birinciliği alan dünyaca ünlü sporcumuz GM Mustafa Yılmaz olmak üzere katılım gösteren tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum” dedi.