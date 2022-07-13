Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni semt parklarının yapımına devam ederken, mevcut parkların onarılmasına ve parklardaki yeşil alan bakım çalışmalarını da sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle parklarda bakım onarım çalışmalarına hızla devam ediyor. Kepez’in 68 mahallesinde bulunan semt parklarının bakımını üstlenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dr. Burhanettin Onat Kültür Evi’nin bulunduğu Türk Ocağı Parkında yeşil alan düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, kültür ve sanat tesisi talebini yerine getiren Kepez Belediyesi, Türk Ocağı Parkı içerisine Dr. Burhanettin Onat Kültür Evini inşa ederek, 2021 yılında törenle hizmete açmıştı. Dr. Burhanettin Onat Kültür Evine ev sahipliği yapan Türk Ocağı Parkı’nda yeşil alan miktarı artırıldı. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanda önce toprak serim çalışması gerçekleştirdi. Yeni bitki yetiştirilmesi ve köklendirme işleminde kullanılan torfu toprak zemine uygulandı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri uzman kadrolarıyla, parkları ve bahçeleri güzelleştirerek daha yeşil bir Kepez için çalışmaya devam ediyor.