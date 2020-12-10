banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi

Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

ANTALYA 10.12.2020, 15:09
3
Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, çevre yolu kavşağında uzun zaman önce bir vatandaş tarafından asılan ancak geçen zaman içinde yıpranan Türk Bayrağını yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte yenisi ile değiştirdi.

Yapılmışev, “Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini her kes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranmış Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdik. ” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu