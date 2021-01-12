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Turizmde ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde

Korona virüsün turizme olan etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomik gelirinin tamamını turizm üzerinden karşılayan ülkeler zor günler geçiriyor. Resmi veriler açıklandığında turizm gelirli ülkelerin ekonomik yapılarının da şekilleneceğini ön gören Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Eskiler tarihe karışacak ve turizm yeniden yazılacak” dedi.

ANTALYA 12.01.2021, 10:21
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Turizmde ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde

Korona virüsün turizme olan etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomik gelirinin tamamını turizm üzerinden karşılayan ülkeler zor günler geçiriyor. Resmi veriler açıklandığında turizm gelirli ülkelerin ekonomik yapılarının da şekilleneceğini ön gören Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Eskiler tarihe karışacak ve turizm yeniden yazılacak” dedi.

Bugüne kadar 100 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatına mal olan Korona virüsün turizme olan ekonomik etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomisi tamamen turizme dayalı ülkeler büyük bir krizin eşiğinde. 2020 yılının resmi verileri henüz açıklanmasa da Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) dünya genelinde ekonomik kaybın 1 trilyon doların üzerinde olabileceğini öngörüyor.

“En büyük kayıp 185 milyar dolarla Amerika’da olacak”

Resmi olmayan verilerle, Dünya turizm örgütünün verilerini birleştirerek ülkelerin yaklaşık kayıplarını gösteren bir tablo oluşturan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “En büyük kayıp 185 milyar dolarla Amerika’da olacak. Turizmin klasikleri İspanya 56,7 milyar dolar, Fransa 50,4 milyar, İtalya 35 milyar dolar kayıp yaşayacak. Daha az turist getirmekle birlikte , turizm gelirinin yüksek olmasından kaybının da en yüksek olduğu ülkelerden biri Tayland olacak. Ülkesindeki neredeyse bütün fuarları ve uluslararası organizasyonları iptal eden Almanya özellikle şehir turizminde elde ettiği geliri, 42 milyar dolar kayıp olarak yaşayacak. Türkiye, geçtiğimiz seneki yükselişinin ardından 2020 yılında korona etkisiyle yaklaşık 35 milyon turist kaybı ile 25,5 milyar dolar turizm gelirinden mahrum kaldı. Veriler tahminidir, ocak ayı sonunda yayınlanacak TUİK verileri sonrasında tekrar revize edilebilir” diye konuştu.

“Fransa artık dünya birincisi olmayacak”

Tahminlerine göre Fransa’nın artık turizmde dünya birincisi olmayacağını söyleyen Recep Yavuz, “ Telafisi bir kaç yıla mal olacak bu kayıplar, yine turizm yolu ile kapatılmaya çalışılacak. Henüz yaklaşık 100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığı ve turizmin en az 50 sektöre yaptığı katkının boyutlarına gelemedik. Pandemi sonrası oluşturduğum tablodaki ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela benim tahminimce Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İngiltere’nin Brexit ve Korona sonrası yönü hiç belli değil. Çin, Japonya gibi uzak olan Asya ülkeleri en derin kayıplara maruz kalacaklar. Tac Mahal’ e bir süre insanlar gitmeyecek” şeklinde konuştu.

“Sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını öngörüyorum”

Bu süreçte sağlık alt yapısı güçlü ülkelerin ön plana çıkacağını belirten Recep Yavuz, “Bu süreçte yakın, güneşli, ferah , sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını öngörüyorum. Özellikle Adalar, Adria Kıyıları ve tabii Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha çok şansı olduğunu düşünüyorum. Yaşanan korona tecrübeleri ve kamuoyu ile paylaşılan haber ve resimler misafirlerin hala hafızlarında. Gerçi turist ile Korona sürecini birlikte yönetebilen Antalya dışında pek fazla destinasyon da yoktu sanırım. Dünya ’da 2020 yılında 3 milyon turistin gittiği bir tatil destinasyonu olduğunu düşünmüyorum. Veriler açıklanınca daha doğru değerlendiririz” ifadelerini kullandı.
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