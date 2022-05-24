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Turizm ve Sanat Festivali’nde Selçuklu’dan günümüze kadar mutfak kültürü tanıtılacak

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde, Selçuklu’dan günümüze uzanan mutfak kültüründen yansımalar ve çeşitli etkinliklerle tanıtılacak.

ANTALYA 24.05.2022, 16:10
Turizm ve Sanat Festivali’nde Selçuklu’dan günümüze kadar mutfak kültürü tanıtılacak

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde, Selçuklu’dan günümüze uzanan mutfak kültüründen yansımalar ve çeşitli etkinliklerle tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının gastronomi turizminde atılım yılı olacağının açıklanması üzerine her yıl farklı bir ana tema etrafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin bu yıl ki teması Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından “gastronomi” olarak belirlendi. 27 Mayıs’ta başlayacak olan 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Rıhtımda kurulan Yörük çadırında mutfak kültürü tanıtılacak. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar devam eden mutfak kültürünün bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar, festivalde de sürdürülecek.

“Mutfak kültürü tek sofrada birleşecek”

Festivalde Selçuklu, Osmanlı ve Yörük kültürünü birlikte tanıtacaklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Köklü bir tarihe sahip mutfak kültürümüzü kurduğumuz çadırda vatandaşlarımıza ve misafirlere tanıtmak istiyoruz. Atalarımızdan miras kalan kültürümüzü korumak bizim en asli görevimizdir. Mutfakta kullanılan geleneksel kaplar, eşyalar, sofra adapları, ikramlıklar, beslenme şekilleri, gıdalar kısacası Türk Mutfağının tüm zenginliklerini bu festivalde sergileyeceğiz” dedi.

Rıhtım meydanında düzenlenecek festival alanında kurulacak kıl çadırlarda, mutfakta kullanılan ve aynı zamanda sofra kültürünü anlatan geleneksel yemekler, eşyalar, kap kacaklar ve daha pek çok eşya “Türk Mutfağından Yansımalar” ismiyle açılacak sergide ziyaretçilerin izlenimine sunulacak. Ayrıca Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinden seçilen; Alanya’nın geçmişteki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını anlatan ve her sergide büyük beğeni alan “Bir Zamanlar Alanya” isimli siyah beyaz fotoğraf sergisi, yeni fotoğraflarla tekrar festival alanında ziyaretçilerine zamana yolculuk yaptıracak.

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