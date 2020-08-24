Turizm sektöründe iş arayanlar ve iş verenler Kepez’de buluştu

Kepez Belediyesi’nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, Akdeniz İnsan Kaynakları Şirketi işbirliğiyle iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdi. Görüşmeler sonunda 120 kişinin turizm sektörüne istihdamı sağlandı.

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde iş arayanlar ile işverenlerin buluşturulduğu görüşmelere, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne müracaatta bulunanlar alındı. Merkez aracılığıyla davet edilenlerin iş görüşmelerini prestijli ve konforlu bir ortamda yapabilmeleri sağlandı. Gün boyu süren görüşmelerin ardından garson, kat görevlisi, bulaşıkçı, meydancı, bahçıvan ve benzeri görevler de çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi’nin işverenlerle iş arayanları bir araya getirdiği, istihdama katkı sunduğu Kepez Kariyer Merkezi, 120 kişinin daha turizme istihdam edilmesini sağladı.

Kepez Belediyesi’nin iş arayanlarla iş verenleri bir araya getiren istihdam hizmetinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne müracaat etmesi gerekiyor. Firmalardan gelen işçi talepleri üzerine aranan kriterlere en uygun adaylar meslek ve yaş gruplarına göre seçiliyor. Kriterlere uygun adaylar Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde işverenlerle buluşturuluyor. İstihdama katkı sağlayacak ve iş arayanlara iş kapılarını aralayacak olan merkezin çalışmaları, farklı iş kolları ve firmalarla devam edecek.