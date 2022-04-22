Turizm merkezi Kaş’ta 4 bin kişi iftarda buluştu

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, 4 bin kişilik iftar yemeği düzenledi.

İlçede ramazan ayında son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan geleneksel iftar organizasyonları, yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede Kaş Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği iftar yemeği, 4 bin kişiyi bir araya getirdi. İftar öncesinde Grup Dergah, programa ilahilerle eşlik etti.

“Köklü bir devletiz”

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketini ve birliğini yaşadıklarını ifade ederek, “Bunu en içtenlikle taşıyan bir halkız, köklü bir devletiz. Her daim birlikte güçlü bir halkız, güçlü bir devletiz. Allah aramızdaki birlik ve beraberliği daim eylesin, güzel mutluluklara ve yarınlara, önümüzdeki mübarek Kadir Gecesi’ne, bizleri Ramazan Bayramı’na kavuştursun” dedi.

“Katılanlara teşekkür”

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Pandemiden sonra ramazan ayı milat oldu. Bu tür organizasyonlar yapabileceğiz, bunu iftar sofralarıyla başlattık. Tüm hemşehrilerimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun” diye konuştu.

“Çavuşoğlu’ndan selam getirdi”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Ramazan’ın hayırlar getirmesini dileyerek, “Rabbim hayırlısıyla bayrama kavuştursun. Üzerimde selam var. Hem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun hem de AK Parti Antalya milletvekillerimizin sizlere çok selamları var. Bayramdan sonra da sizlerle birlikte programlarda olacağız” diye konuştu.

İftar yemeğine, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cemil Kolak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları da katıldı.