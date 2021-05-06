Turgay Genç, Kılıçdaroğlu ile video konferans toplantısına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Belediye Başkanlarıyla video konferans toplantısı düzenledi. Belediye başkanları Korona virüs (COVİD-19) pandemi süreci ve 17 günlük tam kapanma da yaptıkları çalışmalar hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

“Esnafın yanındayız”

İlçe Belediye Başkanları video konferans toplantısında söz alan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, pandemi süreci ve tam kapanmada belediye olarak yapılan sosyal hizmet faaliyetlerini anlattı. Başkan Turgay Genç, şuana kadar hayırseverlerin de katkısıyla 20 bin aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle zor durumda olan kuaför, berber, kahveci, kantin ve ulaşım esnafı başta olmak üzere işyerlerini tam yada yarı zamanlı kapatmak zorunda kalan esnafımıza gıda başta olmak üzere maske ve hijyen malzemesi desteği verdik. Hayata geçirdiğimiz ‘Halk Kart’ projesi ile ihtiyaç sahibi bin aileye ise düzenli olarak aylık nakdi yardım desteği vermeye başladık. Yine pandemi nedeniyle uzaktan eğitime katılmak zorunda kalan öğrencilere tablet ve internet paketi dağıtımı yaptık” dedi.

“Mağduriyet yaşanmasın”

Başkan Genç, “Pandemi ve kapanma süreçlerinde yatırım ve projelerimizi sosyal hizmet alanına ağırlık vererek sürdürüyoruz. Kendi imkanlarımızla ilçeye kazandırdığımız hastane vasıtasıyla ve her ay sosyal güvencesi olmayan 20 hastanın tüm tedavilerini bu süreçte 100 hastaya çıkardık. Evde sağlık hizmetlerimiz ise sürmekte. İhtiyaç doğrultusunda hasta yatağı, tekerlekli ve akülü sandalye, sosyal marketimizde giysi ve ev eşyası yardımlarımızla vatandaşlarımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Bölgemizde bulunan sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklarımıza ziyaretlerimiz ihtiyaçları için desteğimiz ve bayramlık kıyafet yardımları yapıyoruz” diye konuştu.

“Üretici kadınlar geliyor”

Tüm projelerde çiftçinin ve yerel üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Ana hissedarı belediye şirketimiz olan üreticilerin dahil edildiği çatı kooperatifimizi kurduk. Antalya, Burdur ve Isparta’dan toplam 26 kadın kooperatifini bir araya getirmeyi başardık. Kadınlarımız ve çiftçilerin ürettiği ürünler için aracıları ortadan kaldırarak doğrudan alıcı ile buluşturuyoruz. Kadın kooperatiflerinin ürettiği tüm ürünler kooperatif marketlerde vatandaşa sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün alabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca bu marketlerimizin açılışını yapmak üzere sizleri ilçemize davet edeceğiz” diye konuştu.

“340 dönüm arazi kooperatifi”

Davet üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seve seve katılacağım” yanıtını verdi. Başkan Genç konuşmasını şu cümlelerle tamamladı, “İlçemizde bulunan 340 dönüm arazi kooperatifimize tahsis edildi. Burada tıbbi aromatik bitki üretimine geçilerek üretici alternatif tarım ile tanışıyor. Rekoltesi yüksek olan Nar ve zeytin için, nar ekşisi, nar suyu işleme ile zeytin ve zeytinyağı entegre tesisi, soğuk hava deposu ile ilgili projemiz son aşamaya geldi. Çok yakın zamanda temelini atma aşamasına geçeceğiz.”