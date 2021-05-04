Turgay Genç, İmamoğlu’na Döşemealtı halısı hediye etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Başkan Genç, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdiği İmamoğlu’na Döşemealtı halısı hediye etti.

Döşemealtı’nın tanıtımı ve ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için İstanbul’a giden Başkan Turgay Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri sosyal projeler hakkında bilgi verdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya’nın en büyük merkez ilçesi ve en çok göç alan bölgesi olduklarına dikkat çekerek, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kaydettiği ivmenin aynı planlı çalışma ile vatandaşa hizmet olarak döndüğünü aktardı.

Belediye Başkanı Genç, ziyaretin anısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Döşemealtı halısı hediye etti. Döşemealtı halısı hakkında bilgi veren Turgay Genç, Başkan İmamoğlu’nu çalışmaları yerinde incelemesi için Döşemealtı’na davet etti.