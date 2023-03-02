TÜRAB’tan deprem bölgesine çadır desteği

Tüm Reklamcı ve Ajanslar Derneği (TÜRAB) yönetimi, yaşanan deprem felaketinin ilk gününden bu yana başlattığı çadır bağış kampanyası ile depremzedelere sıcak bir yuva oldu.

TÜRAB, çadır, erzak, ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri ile ilgili başlattığı bağış kampanyası ile deprem bölgesine sevkiyatlarına devam ediyor. Özellikle sektörde hizmet veren kuruluş ve üyelerinin atölyelerini çadır imalathanesine dönüştüren dernek, bölgeye yüzlerce çadır sevkiyatı gerçekleştirdi. Depremin ilk gününden itibaren öncelikli acil olan ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderen dernek yönetimi, her geçen gün artan çadır ihtiyacı için proje üretti, kısa sürede üretilebilen, kurulumu kolay, modüler ve dayanıklı çadır üretimi için harekete geçti.

"Günlük 100 çadır üretildi"

Günlük onlarca çadır üretimi ve bölgeye gönderilen yüzlerce çadır ile ilgili üretim sürecini anlatan TÜRAB Başkanı Salim Güneş, yapılan üretim operasyonunda adeta zamanla yarıştıklarını, ağırlaşan hava koşulları nedeniyle bölgeye bir an önce çadır göndermek için ciddi bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Güneş, "Öncelikle hızlı şekilde yönetim kurulu kararı alarak süreci başlattık. Kısa sürede çadır projesini çizdik, prototipi ürettik. Sonrasında gerekli hammadde tedariki ile ilgili temaslarını tamamladık ve hangi atölyelerde üretim yapacağımızı kararlaştırdık. Bir taraftan da atölyesini açacak, personelini gönüllü olarak görevlendirecek üyelerimize çağrıda bulunduk. 20’ye yakın atölye kapılarını açtı, çok sayıda görevli ve gönüllü çalışan ile bir taraftan metal aksam üretimi, diğer taraftan koruyucu branda dikiş işlemi ile günlük 100 adet çadır üretim kapasitesini oluşturduk. Burada özellikle şu hususa çok dikkat ettik. Dayanıklı ve hızlı kurulabilen, ayrıca üretim fiyatının da uygun olması gerekiyordu"dedi.

"Bin 500 çadır ulaştırdık"

Kısa sürede çadır projesine dernek üyeleri ve iş dünyasından talep geldiğini belirten Güneş, "Bir taraftan da bölgede çadırın nerelere dağıtılacağı, kimlere verileceği ile çalışmayı yürüttük. Çadırlar üretildikçe bölgeye sevkiyatları hızlı şekilde yaptık, ayrıca bağışçılara kendilerinin dağıtacağı çadırları süratle teslim ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için adeta zamanla yarıştık. Tüm zorluklara rağmen bölgeye ve bağışçılara bin 500’ün üzerinde çadırı teslim ettik" ifadelerini kullandı.