TÜRAB kadın girişimcileri bir araya getirdi

Tüm Reklamcı ve Ajanslar Birliği Derneği (TÜRAB), sektördeki bazı kadın girişimcileri bir araya toplayarak ‘Kadın Girişimciler Birliği’ için ilk adımı attı.

Reklam firmaları, ajanslar, organizasyon firmaları, dijital baskı ve matbaa grubunu bir araya getirmeyi hedefleyen TÜRAB, Yüksek İstişare, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Birliği ile ilgili projelerini hayata geçirmek için ilk adımını attı, ‘Kadın Girişimciler Birliği’ni faaliyete geçirdi.

Sektörden 100’e yakın kadın girişimci

Reklam, ajans, organizasyon, dijital baskı ve matbaa grubunda faaliyet gösteren 100’e yakın kadın girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen ‘TÜRAB Kadın Girişimciler Birliği’, ilk oluşum buluşmasını TÜRAB Dernek merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya TÜRAB Başkanı Salim Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Seyirci’nin yanı sıra, Birlik üyeleri Gülizar Tankay, Serpil Akıncı, Sinem Özdemir, F. Feyza Dağ, Fatma Yazır ve Olga Eser katıldı. Gülizar Tankay’ın TÜRAB Kadın Girişimciler Birliği Başkanlığına getirildiği toplantıda, sektördeki 100’e yakın girişimci kadının bir araya gelmesi, sektörel ve kişisel projeler geliştirilmesi, kadın dayanışmasının artırılması için neler yapılabileceği konuşuldu, yol haritası belirlendi.

Reklam camiasında kadının gücü

TÜRAB’in kurulduğu kısa süre içerinde yükselen bir ivmede olduğunu belirten TÜRAB Başkanı Salim Güneş, TÜRAB Kadın Girişimciler Birliği’ni neden oluşturduklarını şu cümlelerle anlattı:

“Reklam, ajans, organizasyon ve baskı grubu camiasında ciddi sayıda kadın girişimci var. Yaptıkları işler, işlerine karşı titiz duruşları sektörümüz adına gerçekten takdire şayan. Sektöre hizmet veren bu kadar değerli bir kadın gücü mutlaka bir arada olmalı düşüncesi ile birliği oluşturduk. Elbet yeni bir proje ama kısa sürede çok hızlı yol kat edecek bir Birlik şekillendi. Öncelikle kadın gözü ile sektörel sorunları, sonrasında kadın gözü ile bu sorunların çözümlerini ele alacağız, daha fazla kadın girişimcinin reklam sektörüne katılmasını sağlayıp, mesleği sevdireceğiz. Bunun yanında kaynaşma, kişisel ve kurumsal gelişim üzerine çeşitli organizasyonlarımız olacak. Toplantıda ele aldığımız konular ve belirgin sorunlar şunu gösterdi ki kadınların gücü ile atılacak adımlar daha hızlı ve net, hedefe daha çabuk ulaşmamız açısından önemli. Bu nedenle TÜRAB Kadın Girişimciler Birliğimize katkı koyan tüm değerli isimlere teşekkür ediyorum. Kısa süre içerinde kadınların sektördeki sesini çok daha net duyacağız, TÜRAB olarak da buna katkı sağlayacağız.”