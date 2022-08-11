TÜRAB 3 yıllık yeni yönetimini seçti

Tüm Reklamcı ve Ajanslar Derneği (TÜRAB), kuruculardan oluşan ilk yönetim kurulunun görev süresinin ardından olağan genel kurula gitti ve 3 yıllık yeni yönetimini seçti.

TÜRAB, olağan genel kurulunu Antalya’da bir otelde gerçekleştirdi. Olağan genel kurula istişare kurulu, kadın girişimciler birliği ve genç girişimciler birliğinin yanı sıra üyelerin tamamına yakını katıldı. Genel kurul açılış konuşmasını yapan TÜRAB Başkan Yardımcısı Murat Seyirci, olağan genel kurulun hayırlı olmasını diledi, katılımcılara teşekkür ederek günün programı hakkında bilgi verdi. Genel kurul yeter sayısından sonra divan heyeti seçimi gerçekleştirildi. Divan seçiminde Divan Başkanlığına Sadrettin Kaşlıoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Enver Yiğit, katip üyeliğe Halil Bişkin, divan üyeliğine Yunus Baygeldi, Avdullah Karagöz ve Rüştü Ovat getirildi.

Raporlar onaylandı, yetki verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan TÜRAB olağan genel kurulunda ilk olarak faaliyet raporu ve mali bilanço onaya sunuldu. Onay alan raporlardan sonra yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Tek listenin oylamaya sunulduğu genel kurulda TÜRAB yeni yönetim kurulu üyeleri Salim Güneş, Murat Şükrü Seyirci, Olga Eser, Nurullah Delibalta, Ali Galip Kendirci, Bayram Şenoğlu ve Rahmi Tut oldu. Oy birliği ile seçilen yeni yönetim kurulundan sonra farklı bölgelere şube açma ve imza yetkisi gerektiren gündem maddeleri de oy birliği ile kabul edildi, ardından dilek ve temennilere bölümüne geçildi.

TÜRAB projelerini hayata geçiriyor

Genel Kurul sonrası yaptığı konuşma ile TÜRAB’ın 3 yıllık planlama ve projeleri hakkında bilgiler veren TÜRAB Başkanı Salim Güneş, proje lansman toplantısında açıkladıkları 10 projenin ilki olan TÜRAB Akademi ile ilgili belirli bir seviyeye geldiklerini, yapacakları protokol ile ilk olarak personel tedariki konusundaki sorunu çözeceklerini söyledi. Derneğin mali yapısı ile ilgili alınacak yeni kararlar ile maliyet gerektiren diğer projelerinde startını vereceklerinin altını çizen Güneş, TÜRAB emsal teşkil edecek pek çok proje ile sektörüne hizmet etmeye hazır. Hazırlık, kuruluş ve alt yapı gibi ilk etaptaki en zorlu süreci tamamladık. Şimdi sırada aldığımız yetki ile projelerimizi hayata geçirme vakti. Elbet sadece yönetim kurulunun gayreti bu projelerin hayata geçmesi için yeterli değil. Tüm birimlerimiz ve dernek üyelerimiz ile sektörümüzdeki sorunları çözmek için adım atacak, sektörün gelişimine dair projelerimiz ile mesleğimizi yukarılara taşıyacağız. Başarıya giden yol hedeflerden geçer. Hedefin ne kadar uzakta olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan hedeflerinize bir adım ilerlemektir. TÜRAB olarak tüm birimlerimiz ile hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

“Meslek, hak ettiği noktada değil”

Üyelerin sorularının cevaplandığı bölümde merak edilenlere açıklık getiren TÜRAB Başkan Yardımcısı Murat Seyirci ise reklam sektörünün algı olarak istenen noktada olmadığını, piyasada reklam camiasına bakış açısının ise maalesef negatif boyutta kaldığını söyledi.

Caddelerdeki tabelalardan tutun firmaların tüm kurumsal kimliklerinde, reklam kampanyalarında, organizasyonlarında, katalog, dergi, broşür baskılarında, yani kısacası kişi ve kurumların tanıtıma dair her detayında reklamcıların izi olduğunu aktaran Seyirci, “Bu kadar kıymetli bir sektöre bakış açısı ise maalesef eksi boyutta. Elbet bunun sebebi olan merdiven altı diye tabir edilen kişilerle mücadelemiz, dernek projelerimiz arasında ilk sırada. Biz reklam camiası olmaz ise fikir olmaz, kampanya olmaz, estetik kimlikler olmaz. Biz hayata renk katan, firmaların cirolarını artıran sektörüz. O zaman bu sektör kamuoyu tarafından saygınlık duyulan bir sektör olmalı. El birliği ile bu algıyı yukarı taşıyacağız, projeleri hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Genel kurul, üyelere rozet takma töreni ve TÜRAB üye işyeri belgelerinin taktimi sonrası yeni yönetim kurulu, tüm üyeler ve Başkanlığını Gülizar Tankaya’nın yürüttüğü kadın girişimciler birliği fotoğraf çekimi ile sona erdi.