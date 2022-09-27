Tur minibüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Y.’nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü ile Rafet P.’nin kullandığı 06 FT 1142 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Rafet P. ile minibüsünde bulunan bir yolcunun yaralandığı kaza sonra yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.