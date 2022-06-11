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Tur midibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada midibüs sürücüsü ile tur rehberi yaralandı.

ANTALYA 11.06.2022, 10:39
Tur midibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada midibüs sürücüsü ile tur rehberi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Bogazkent mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet D’in kullandığı 31 AJC 627 plakalı midibüs ile Ali Y.’nın idaresindeki 07 ASM 109 kamyon Belek-Bogazket yolunda çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü Ahmet D. ayakta tedavi edilirken, ismi belirlenemeyen kadın rehber ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

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