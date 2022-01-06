Tünektepe Teleferik bakıma giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık periyodik bakım nedeniyle 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir süre hizmet veremeyecek.

605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak ziyaretçilere Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri bakıma giriyor. Tesisler, rutin yıllık bakımları sebebiyle 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren hizmetlerine ara veriyor. Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılacak kapsamlı bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam edecek.

“Kapsamlı bakım yapılacak”

Bakım çalışmaları kapsamında teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapılacak. Teleferiğin hareketli ve mekanik parçaları kontrol edilecek. Sosyal tesislerde ise ziyaretçilere daha kaliteli ve konforlu bir hizmet sunabilmek için temizlik, genel bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.