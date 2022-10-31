Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 99. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Tünektepe ‘Cumhuriyet Yolu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Cumhuriyet bayramı coşkusunu doğada yaşama fırsatı bulurken tabiatla iç içe bir gün geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Skyrunning Türkiye işbirliği ile Tünektepe ‘Cumhuriyet Yolu’nda Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Doğa yürüyüşü öncesinde Büyükşehir Belediyesi önünden toplanan vatandaşlar, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da otobüslere binilerek yürüyüş başlangıç alanına hareket edildi.

Türk bayraklarıyla yürüdüler

Tünektepe çevresindeki Onobara Antik Kenti ve Dipsiz Mağarası gibi tarihi ve doğal güzelliklerin izlendiği ve toplamda 16 kilometre yürünen anlamlı etkinliğe çok sayıda doğa sever katıldı. Ellerinde Türk bayrakları etkinliğe katılan vatandaşlar, Cumhuriyetin 99. yılı coşkusunu doğada yaşama fırsatı tanıdığı için, yürüyüşü düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.