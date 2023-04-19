Trafikte bayram denetimi

Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, bayram öncesi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artırdı.

Muhtemel kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapıldı. Trafik kuralları hakkında sürücüleri bilgilendiren ekipler, seyahat eden vatandaşlardan her iki saatte bir mola vermelerini, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını istedi. Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Nazif Yayla da denetimler sırasında ekipleri yalnız bırakmadı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili sürecinde yollarda kazalar yaşanmaması için tedbirler aldı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde havadan ve karadan denetimler yapıldı. Antalya genelinde de karadan yapılan trafik denetimlerine havadan helikopterle destek verildi. Kurallara uymayan sürücüler, havadan yapılan denetimlerle tespit edilip, haklarında cezai işlem uygulandı. Gazipaşa’da da yapılan sıkı trafik denetimlerinin devam edeceğine dikkat çekildi.