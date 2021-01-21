Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye plaket

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce ‘Bu yolda hep birlikteyiz’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ projeleri kapsamında 5 yıl içerisinde trafikte cezai işlem, kaza gibi olaylara karışmamış çeşitli meslek gruplarından 6 sürücüye Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından plaket verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce ‘Bu yolda hep birlikteyiz’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ projeleri kapsamında Antalya ili genelinde kurallara uyan, duyarlı, bilinçli sürücülere İl Jandarma Komutanlığında plaket töreni düzenlendi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, çeşitli meslek gruplarından son 5 yılda trafik kazasına karışmamış, hakkında trafik idari para cezası düzenlenmemiş 6 sürücüye Antalya Valisi Ersin yazıcı tarafından plaket verildi.

Öte yandan yapılan törende, son yıllarda Antalya ili genelinde Jandarma Trafik Timlerince yapılan denetimler, eğitimler ve trafikte olan bilinçli sürücülerin sayesinde kaza sayılarında ciddi düşüş olduğu bildirildi.