Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İsa Karadine (34) ve 5 yaşındaki oğlu Emir, memleketleri olan Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine ile oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutları, karayolu ile Antalya’dan Sungurlu’ya getirildi. Baba ve oğlu için Sungurlu Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz cenaze töreni öncesi polis memurunun babası Hacı Ömer ve annesi Hacer ile kardeşleri Aydın, Üsküdar, Mutullah ve Fatih Karadine’ye taziye dileklerini iletti.

Baba-oğulun cenazeleri, Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyük İncesu köyünde yan yana toprağa verildİ