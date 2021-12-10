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Toptancı Hali’nde sıcak çorba ikramı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hali’nde güne sabah 04.00’de başlayan hal esnafı ve çiftçilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.
ANTALYA 10.12.2021, 12:25
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hali’nde güne sabah 04.00’de başlayan hal esnafı ve çiftçilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış aylarında sabahın erken saatlerinde ilçelerden Antalya Haline ürün getiren çiftçileri ve hal esnafını sıcak çorba ile ısıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aşevinin mobil aracıyla hal girişine sabah 4’de kurulan stantta ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.