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Toplu ulaşımda yeni hatlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için farklı noktalarda yeni hatlar oluşturdu.

ANTALYA 18.06.2021, 15:59
Toplu ulaşımda yeni hatlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için farklı noktalarda yeni hatlar oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yapılan açıklamada, Güzeloba, Suryapı, Havalimanı, Geyikbayırı ve Feslikan Yaylası’na yeni hatlar konulduğu bildirildi. Buna göre 21 Haziran Pazartesi gününden itibaren FL82 ve GCK60 hatlarının güzergahı Güzeloba-Sera Otel mevkiine kadar uzatıldı. Ayrıca ÜA26 hattının da Kepez-Santral Mahallesi Suryapı bloklarına yolcu taşıyacağı belirtildi. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 800 nolu hattın Sampi Kavşağı-Havalimanı arasında hizmete başlayacağı kaydedildi. 521 nolu Geyikbayırı hattının da güzergahının 5 Temmuz’dan itibaren Feslikan Yaylası’na kadar uzatılacağı açıklandı.
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