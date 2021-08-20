TMO, Korkuteli’de arpa satışına başladı

Antalya Toprak Mahsulleri Ofisi, besici ve yetiştiriciler ile yem fabrikalarına yönelik arpa satışlarına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), besici ve yetiştiricilere yönelik olarak arpa satışına başladı. 05 Temmuz 2021 tarihi prestiji ile bin 950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici, yetiştiricilere yönelik olarak arpa satışları Korkuteli yem sanayi fabrikasında devam ediyor.

Ak Parti Korkuteli ilçe başkanı Kemal Sancaktar ve yönetimi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tarafından arpa satılı yapılan Yem sanayi fabrikası bahçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), personelini ve arpa alımı yapan vatandaşları ziyaret etti.

Çiftçilerle ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinden bilgi alan Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, “Bugün burada devletimizin kuraklıklardan kaynaklı açıklamış olduğu arpa desteği ile ilgili dağıtım alanının ilk gününe TMO yetkililerimizi ziyarete geldik. Burada besici üreticilerimizin, çiftçilerimizin mutluluğunu da görmek bizler için gurur kaynağı. Ve bugün ev sahipliğimizi yapan Korkuteli yem firması da ev sahibi olarak burada çiftçimiz için vatandaşımız için arpayı dökebilirler, buradan teslim alabilirler. Ayrıca 06 Eylül’e kadar ağustos ayı arpa müracaatı yapan tüm hemşerilerimiz paralarını yatırdığı takdirde ağustos hakkını kaybetmemiş olacak. Vatandaşlarımız haklarını kaybetmesin bu destekten yararlansınlar. Devletimizin, hükümetimizin bu noktadaki kuraklıktan dolayı verdiği bu destek için de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sancaktar ve ekibi, Toprak Mahsulleri Ofisinden arpa alımı yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi.