Tıp Fakültesi’nin 360 öğrencisi beyaz önlüklerini törenle giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Rektör Özkan’ın da katıldığı törende 360 Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi hekimliğe ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Hekimlik büyük fedakârlık gerektiren, insanlığa hizmet için yapılacak bir meslektir”

Beyaz Önlük Törenimizde Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerimizin hekimliğe ilk adım atmalarının heyecanını paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hekimlik büyük fedakârlık gerektiren, insanlığa hizmet için yapılacak bir meslektir. Bu mesleği icra ederken pusulanız ise vicdanınız olmalıdır. Hastalarınıza yaklaşırken, sanki bir aile bireyinize yaklaşır gibi, empati göstererek, özen ve özveriyle yaklaşmalısınız. Hasta ve hekim ilişkisindeki güvenin kurulması, onu anladığımızı hissettirmek, hastalığın tedavisinde belki ilaçlar kadar önemlidir” dedi.

Zorlu bir sınav maratonunu geçerek üniversiteyi kazandıklarını söyleyen Rektör Özkan, “Kendinizin ve ailelerinizin hayallerini gerçekleştirmenin ilk adımını attınız. Lütfen eğitim hayatınız boyunca da sizi buraya getiren hayallerinizi, hedeflerinizi hep aklınızda tutun. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bu hedefleri gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz. Çünkü tıp eğitiminde pratik çok önemlidir. Kaliteli bir tıp eğitimi bu nedenle ancak kaliteli bir sağlık hizmeti sunulan, yeterli sayıda hasta çeşitliliği olan, cihaz altyapısı güçlü merkezlerde verilebilir. Sağlık alanında bir marka haline gelmiş olan Üniversitemizde bu anlamda ihtiyaç duyacağınız her türlü altyapıyı bulabileceksiniz” şeklinde konuştu.

“Tıp eğitimi aynı zamanda bir usta-çırak ilişkisi”

Tıp eğitiminin aynı zamanda bir usta-çırak ilişkisi olduğunu söyleyen Rektör Özkan “Tıp Fakültemiz de alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalara sahip. Üniversitemiz ayrıca dünyada ve ülkemizde birçok ilki de gerçekleştirmiş bir üniversite. Bundan en verimli şekilde yararlanmak ise siz öğrencilerimize düşüyor. Önce kendinize, sonra da ustalarınıza saygı duymalısınız. Kendinizi sürekli geliştirmek için meraklı ve istekli olmalısınız. Siz bu özellikleri gösterirseniz, hocalarımızın tecrübe ve deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bu güçlü yanlarımız, sizlerin donanımlı bir hekim olarak yetişmeniz için önemli bir imkan sağlıyor. Amacımız sizlerin dürüst, çalışkan, vatanını seven, görev bilincine ve etik değerlere sahip, insana değer veren, adaletli, vicdanlı hekimler olarak, yani bugün üzerinize giydiğiniz bu beyaz önlüğe layık hekimler olarak yetişmenizdir. Bu vesileyle bugün burada hekimliğin simgesi olan Beyaz Önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımlarını atan geleceğin genç hekimleri olan sizleri tekrar kutluyorum. Saygıdeğer öğretim üyelerimize ve siz kıymetli öğrencilerimize mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Gözlerinizde gördüğüm şevk ve coşku tüm meslek hayatınız boyunca sürsün. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi’nin 40 yılı aşkın süredir hekimleri tıp dünyasına kazandırdığını söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, hekim adaylarına öğrencilik hayatlarında ve okul bittikten sonra ihtisaslaşacakları alanlarda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan ve öğretim üyeleri öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek okul hayatlarında başarılar diledi.