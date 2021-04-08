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Ticari araca çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’da bisikletin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA 08.04.2021, 11:51
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Ticari araca çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’da bisikletin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Manço Parkı istikametinde seyir halindeki Abdullah Kayer’in kullandığı bisiklet, seyir halindeki İsa Koçak’ın kullandığı 06 ADK 250 plakalı ticari araca çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsünün yardımına mahalle sakinleri koştu. Ayağından yaralanan Abdullah Kayer, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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