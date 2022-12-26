TGA temsilci seçimleri hafta sonunda yapıldı

TGA’nın konaklama tesislerini temsilen Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 12 kişi ile yeme-içme-eğlence-deniz tesislerini temsilen de 1 kişi olmak üzere 13 yönetim kurulu üyesinin seçimi yapıldı. Seçimde konaklama tesisleri için Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 3’er üye, Ege Bölgesi’nden 2 üye, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 1’er üye belirlendi.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansında Akdeniz Bölgesini temsil edecek konaklama tesisi temsilcilerinin belirlendiği seçimde Kaan Kavaloğlu 309, Ahmet Özden 213, Şükrü Cimrin 170 oy aldı.

Türkiye’nin turizm markası olarak tanıtılması ve geliştirilmesi için pazarlama ve iletişim çalışmaları yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak 2019 yılında kurulan ve Türkiye’nin turizmin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu devlet kurumu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda görev yapacak konaklama tesisleri temsilci seçimi hafta sonunda yapıldı.

Toplam 18 yönetim kurulu üyesinden oluşan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlık yaptığı TGA Yönetimde Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından bir kişi olmak üzere 4 kişi seçimsiz yer alıyor.

Akdeniz Bölgesini temsilen yönetimde yer almak için AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, AKTOB üyesi Ahmet Özden ve ALTİD Yönetim kurulu üyesi Şükrü Cimrin’in aday olduğu seçimler, Antalya merkez, Manavgat-Side ve Alanya’da gerçekleştirildi. Seçimlerde konaklama ve yeme içme sektörü temsilcileri oy kullandı.

Manavgat Side’de gerçekleştirilen seçimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Özden, “Akdeniz Bölgesi’nden biz 3 aday bu yarışa katıldık. 3 kişi olduğu için yarış anlamında değil ama katılımın yüksek olması için gayret sarf ettik. Konaklama sektöründe oda sayısı fazla olanları da az olanları da hepsinin katılımını sağlamaya çalıştık. Manavgat Side bölgesinde çok ciddi bir katılım oldu. Katılım oranımız yüzde 70’lere yaklaştı. Manavgat Side bölgesindeki 392 oydan sadece 6’sı yeme içme, diğerlerinin tamamı konaklama sektöründe. Katılımın yüksek olması bizim için sevindirici. Pazar günü arkadaşlarımızın işlerini güçlerini bırakıp sektörlerine ve mesleklerine sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’de TGA benzeri kurumların diğer ülkelerde çok eski olduğuna dikkat çeken Özden sözlerini şöyle sürdürdü “Bu kurum İspanya’da yüz yıl önce kurulmuş. Avrupa’da çok önceden kurulmuş. Bu konuda biz biraz geç kalmış olmamıza rağmen bakanlığımızın gayretiyle iyi işler yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde yapılan çalışmalar, hem ülke hem de bölge turizmi açısından çok önemliydi. TGA’nın bundan sonra da daha iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum”