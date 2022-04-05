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TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da

Antalya’ya gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i , Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB ) Başkanı Adlıhan Dere Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde ağırladı.

ANTALYA 05.04.2022, 14:50
TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da

Antalya’ya gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i , Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB ) Başkanı Adlıhan Dere Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde ağırladı.

“Birlik şeref defterini imzaladı”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne ziyarette bulunan Genel Başkan Bendevi Palandöken Birlik şeref defterini imzalayarak, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bizim için yeri çok özel. Bugün burada çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Antalya’da düzenlediğimiz her etkinlik ve toplantıda AESOB Başkanımız Adlıhan Dere bizlere her türlü desteği sağlıyor. Antalya’yı her ziyaretimde olduğu gibi bugünde kendine yakışanı yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları adına organizasyon konusunda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta değerli çalışma arkadaşım AESOB Başkanımız Dere’ye ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye’de birçok Birliğimiz var. Fakat bu kadar geniş, dijital ve teknolojik olanaklara sahip, sunum ve toplantıların rahatlıkla yapılabileceği imkanlar bulunduran hiçbir birliğe rastlamadım. Elinizdeki olanakları en güzel şekilde değerlendirdiniz. Antalya insanının sıcakkanlılığı ve misafirperverliğini layıkıyla temsil ettiniz. Muazzam bir ekip çalışmasıyla sağladığınız imkan ve hizmetlerden dolayı sizlere teşekkürü borç bilirim” dedi.

“Çalışmalarının devamını diliyorum”

Daha sonra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Birliğe bağlı oda başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte esnafın yaşamış olduğu sorunlar ve sıkıntılar hakkında toplantı gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerden gelen oda başkanları Antalya esnafının sorunlarını tek tek aktardı. Oda Başkanlarının taleplerini dinleyen Başkan Bendevi Palandöken her platformda bu sorunları söyleyerek çözüm için elinden geleni yapacağını belirtti. Palandöken, “Yıllardır hizmet ettiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızı başarılı bir şekilde temsil etmeye ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Görevimizi şeffaf, idealist ve atılgan bir şekilde yapmamız çok önemli. Bunu en güzel de Adlıhan Başkan yapıyor. Gerek Ankara’da bakanlarla olan iletişimi gerekse Antalya’nın yüksek bürokrasisi ile kurmuş olduğu diyaloglar sayesinde her türlü yetkili merciler ile bağlantılarını sıkı tutuyor. Girişken davranıyor, projeler üretiyor aynı zamanda sahada da sizleri başarılı bir şekilde temsil ediyor. Adlıhan Başkanı bu özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Esnafın sorunlarını anlattı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnafının, oda başkanlarının, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yaptığı esnaf ziyaretlerinde, toplantılarda ve oda genel kurullarında kendisine aktardığı esnaf sorunlarını içeren dosyayı rapor halinde TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e teslim etti. Başkan Adlıhan Dere, " TESK ve Google işbirliği ile yürütülmekte olan 21 ilde başlatılan Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ni ilk Antalya’mızda başlattığınız için ve Antalya’mıza verdiğiniz büyük önemden dolayı şahsım ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğim adına şükranlarımı sunuyorum. Oda başkanlarımız ile tek tek tanışmak istediniz ve bizleri dinlediniz. Her daim esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldunuz. Göreve geldiğiniz ilk günden bu yana, pandemi döneminde de gerek Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza gerekse yazılı ve görsel basında, ulusal kanalları gezerek Türk esnafının sorunlarını anlattınız. Esnafın gözü kulağı oldunuz" şeklinde konuştu.

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