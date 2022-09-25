Ters yöne giren motosiklet, araçla çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da karşı şeride geçmek için ters yöne giren motosiklet, araçla çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat caddesinde yaşandı. İddiaya göre; karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen 07 AFD 310 plakalı motosiklet sürücüsü Ezel D. ile 07 GFG 98 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yolcusu Funda G. düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de motosiklet yolcusuna ilk müdahalede bulundu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(EG-