Ters şeritten gidince kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde ters şeritten kavşağa girmek isteyen sürücü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Y. kullandığı 07 ARF 954 plakalı otomobil ile ters şeritten kavşağa girmek istedi. Bu esnada Karadayı mahallesi istikametine seyir halinde olan Ali Taş’ın kullandığı 07 BAJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Taş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan Raşit Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.