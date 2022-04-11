Teneffüs Park kapılarını açtı

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, tadilat çalışmaları için kapalı kaldığı haftanın ardından kapılarını açtı. Hafta sonu Belediye Başkanı Ümit Uysal da yenilenen yüzüyle çocuklarının doyasıya eğlendiği parkta incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan ve Kasım 2016’da hizmete açılan açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta kısa süreli tadilattan geçti. 16 dönüm üzerine kurulu park, öğrencilerin ara tatil dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açtı.

Başkan Uysal da, hafta sonu, eğlence ve oyunla çocukların merak ve keşfetme duygularını derinleştiren özgürlük alanı olarak dikkat çeken Teneffüs Park’ta incelemelerde bulundu. Aynı zamanda Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pistine de ev sahipliği yapan Teneffüs Park’ta incelemelerinin yanı sıra ailelerle ve çocuklarla sohbet eden Başkan Uysal, “Teneffüs Park’ımız çocuklarımızı açık havada eğlendirmeyi hedefleyen, eğlendirirken eğitmeyi hedefleyen özel bir konsept” dedi. Çocuklarının gün boyu devam eden aktivitelerle Teneffüs Park’ta eğlenceli ve eğitici zaman geçirdiğini dile getiren Başkan Uysal, parkta yapılan tadilat çalışmalarıyla birlikte yeni oyun alanlarının da oluşturulduğunu söyledi.