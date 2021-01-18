Televizyon hırsızlarının sabıka dosyası kabarık çıktı

Manavgat’ta bir ikametten LCD Televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsızlık şüphelilerinin 30 suç kaydının olduğu belirlendi.

Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bir ikametten 122 ekran LCD Televizyon çalınmasının ardından, hırsızların yakalanması için Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Büro görevlileri, hırsızlık olayının şüphelilerinin Yılmaz B. ve Ali Osman S. olduğunu belirledi. İkametlerinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra televizyonu çaldıklarını ve E.S. isimli şahsa sattıklarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Büyük bölümü hırsızlık olmak üzere 30 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen Yılmaz B. ve Ali Osman S. hakkında ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulanırken televizyonu satın alan E.S. hakkında çalıntı malı satın almak suçundan işlem yapıldı.