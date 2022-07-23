Tekvandocular kitap okuma alışkanlığı için devrede

Öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığına teşvik eden Kepez’in tekvando antrenörleri, sporcularına Millet Kıraathanesi ve Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni tanıttı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tekvando antrenörleri, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli teşvikler yapıyor. Turgut Özal Spor Salonu’ndaki antrenmanların sonunda oynanan oyunların birincilerine, kitap, dergi, çizgi roman gibi ödüller veriliyor. Salonun yanındaki Kepez Kent Meydanı bünyesindeki Millet Kıraathanesi ile Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni tanıtan gezi düzenleyen antrenörler, buralardan faydalanılmasını tavsiye etti.

Kütüphane havası tattılar

Her iki kütüphanenin sorumluları, öğrenciler ile velilerine sunum yaptı. Kitaplıkları gezen tekvandocular, beğendikleri eserler ile kısa bir okuma anı yaşadı. Öğrencilerinin daha kaliteli zaman geçirmelerini istediklerini belirten tekvando baş antrenörü Derya Uyankaya, yaz spor okullarına katılan çocuklara iyi örnek olmaya çalıştıklarını söyledi. Yaz tatillerini faydalı geçirmeleri için sporcularına sürekli öğüt verdiğini anlatan Uyankaya, bir SMA hastası çocuk için mavi kapak, köy okulları kütüphanesi yararına kitap toplama gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına, öğrencileri ve velilerini dâhil ettiklerini söyledi.